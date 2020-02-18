В Турции арестовали священника: Он давал хлеб и воду курдским бойцам

PanARMENIAN.Net - Власти Турции арестовали ассирийского священника Сефера Билечена. Его обвиняют в терроризме за то, что дал хлеб и воду боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции как террористическая организация.

Билечен является насельником древнего монастыря Мор Якуп, он был арестован 9 января турецкими спецслужбами по обвинению в оказании помощи и покровительстве РПК, пишет Catholic News Agency.

Дело основано на показаниях информатора и полицейском отчете 2018 года. Священнику грозит от 7.5 до 15 лет лишения свободы.

В обвинительном заключении говорится, что ассирийский священник не сообщил о боевиках в правоохранительные органы, хотя знал, кто они.

Отец Сефер не отрицает того, что он дал члену РПК хлеб и воду, но настаивает, что сделал это в соответствии со своей верой, а не из политических или идеологических соображений.

Монастырь, где служит священник, находится на юго-востоке Турции, заселенном курдами. Эта часть Турции на протяжении десятилетий была ареной вооруженных столкновений между правительственным войсками и сторонниками РПК.