В Турции арестовали священника: Он давал хлеб и воду курдским бойцам
18 февраля 2020 - 17:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Турции арестовали ассирийского священника Сефера Билечена. Его обвиняют в терроризме за то, что дал хлеб и воду боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции как террористическая организация.
Билечен является насельником древнего монастыря Мор Якуп, он был арестован 9 января турецкими спецслужбами по обвинению в оказании помощи и покровительстве РПК, пишет Catholic News Agency.
Дело основано на показаниях информатора и полицейском отчете 2018 года. Священнику грозит от 7.5 до 15 лет лишения свободы.
В обвинительном заключении говорится, что ассирийский священник не сообщил о боевиках в правоохранительные органы, хотя знал, кто они.
Отец Сефер не отрицает того, что он дал члену РПК хлеб и воду, но настаивает, что сделал это в соответствии со своей верой, а не из политических или идеологических соображений.
Монастырь, где служит священник, находится на юго-востоке Турции, заселенном курдами. Эта часть Турции на протяжении десятилетий была ареной вооруженных столкновений между правительственным войсками и сторонниками РПК.
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