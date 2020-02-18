В Армении раскрыто дело о продаже ребенка
18 февраля 2020 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Армении раскрыла дело о продаже ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в сводке раскрытых преступлений с 17 по 18 февраля.
Иные подробности не разглашаются.
В ноябре 2019 года Служба национальной безопасности страны заявила о раскрытии многочисленнух случаев усыновления детей гражданами Италии около 30 детей с грубыми нарушениями законодательства. По делу в качестве обвиняемых проходят 5 человек, в том числе - директор Республиканского роддома Размик Абраамян, его заместитель Аршак Джерджерян, а также директор госорганизации «Ереванский дом ребенка» Лиана Карапетян. Согласно материалам дела, соучастники незаконно забирали новорожденных детей, а родителям говорили, что дети якобы умерли при родах.
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