В Армении раскрыто дело о продаже ребенка

PanARMENIAN.Net - Полиция Армении раскрыла дело о продаже ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в сводке раскрытых преступлений с 17 по 18 февраля.

Иные подробности не разглашаются.

В ноябре 2019 года Служба национальной безопасности страны заявила о раскрытии многочисленнух случаев усыновления детей гражданами Италии около 30 детей с грубыми нарушениями законодательства. По делу в качестве обвиняемых проходят 5 человек, в том числе - директор Республиканского роддома Размик Абраамян, его заместитель Аршак Джерджерян, а также директор госорганизации «Ереванский дом ребенка» Лиана Карапетян. Согласно материалам дела, соучастники незаконно забирали новорожденных детей, а родителям говорили, что дети якобы умерли при родах.