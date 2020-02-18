Украина сообщила об эскалации на линии разграничения в Донбассе
18 февраля 2020 - 15:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Пророссийские вооруженные формирования в Донбассе атаковали позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины. По сообщению, применяются минометы калибра 120 мм. Также ведется огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, пишет BBC. По информации украинских военных, противник перешел к активным наступательным действиям и предпринял попытку продвижения через линию разграничения.
Сообщается, что есть погибшие, но их число украинские военные не уточняют. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают всех деталей произошедшего 18 февраля столкновения в Донбассе, и подчеркнул, что возлагать ответственность за него на Москву нельзя. В самопровозглашенной Луганской народной республике утверждают, что вооруженные силы Украины обстреляли из крупнокалиберной артиллерии и минометов четыре населенных пункта ЛНР. В представительстве ЛНР в СЦКК отметили, что обстрелы с украинской стороны велись с применением запрещенного минскими соглашениями крупнокалиберного вооружения.
15 февраля Владимир Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, что для него лично война на Украине окончена. За день до этого сообщалось о телефонном разговоре, который провели Зеленский и президент России Владимир Путин. Как сообщала пресс-служба Зеленского, президенты обсуждали выполнение договоренностей, достигнутых на встрече в Париже в декабре прошлого года, а также подготовку к следующему саммиту лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция). Они акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся в Донбассе и России, говорилось в сообщении. Также стороны договорились активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске, сообщил офис Зеленского. В Кремле же тогда сообщали, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны, и в ходе него обсуждались различные аспекты украинского конфликта. Путин акцентировал важность полной и безусловной реализации минских договоренностей и «прямо поставил вопрос» о намерении Киева их выполнять.
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