Грузия не возобновит контракт с консорциумом по строительству глубоководного порта в Анаклии

PanARMENIAN.Net - Министр экономики Грузии Натиа Турнава категорически отвергает возможность возобновления прерванного контракта с «Консорциумом развития Анаклия», который должен был построить первый глубоководный порт на западе Грузии.

Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклии было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту «Нового Шелкового пути», который должен соединить Восток и Запад. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, а в июле 2018 года начаты работы по углублению дна до 16 метров. На данный момент строительные работы остановлены.

Представители консорциума на днях заявили, что обращаются к правительству с предарбитражным предложением, которое предусматривает возобновление контракта, после чего Консорциум отказывается от подачи иска в арбитраж, пишет Business-Грузия. Однако министр экономики заявила, что такая возможность не рассматривается и не обсуждается – более того, в настоящее время правительство Грузии работает над условиями нового тендера, который скоро будет объявлен. «Суверенное право консорциума – обратиться в арбитраж, и он может сделать это в любое время. Мы конечно предпочли бы, чтоб все вопросы решились спокойно, в мирной обстановке, так как у консорциума в течение многих лет была возможность выполнить свои обязательства и привлечь инвесторов. Но он этого не сделал, несмотря на то, что правительство несколько раз продлило сроки выполнения контракта» - заявила она.

По ее словам, правительство надеется, что консорциум откажется от возможности подать иск в арбитраж, но если это все будет сделано, у министерства экономики есть все аргументы в свою пользу. «Порт Анаклия все еще остается нашим основным приоритетом. Сейчас мы работаем над новым тендером, и в этом деле мы сотрудничаем с консультантами ЕБРР и Всемирного банка» - заявила Натиа Турнава.

Правительство Грузии заявило об окончательном расторжении соглашения с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января, после того как в декабре 2019 года инвестор в седьмой раз не смог выполнить обязательства и предоставить правительству документацию о кредитных соглашениях с банками. С момента подписания соглашения до октября 2018 года в договор между государством и «Консорциумом развития Анаклия» было внесено более 40 изменений, практически все изменения касались продления сроков, в том числе начала работ по строительству, выбора оператора порта и поиска финансирования. При этом с Консорциума списали штраф в размере 11 миллионов долларов. Тем не менее, Консорциум считает, что добросовестно выполнял все условия, и винит правительство в недостаточной поддержке. Консорциум уверяет, что именно из-за действий властей он не смог завершить соглашение с потенциальными инвесторами насчет основных условий, участие которых крайне важно для продолжения строительства порта и дальнейшего успеха.