Глава Генштаба РА: В ВС предотвращено 8 попыток самоубийства с июня 2019 года

PanARMENIAN.Net - В Вооруженных силах Армении с июня 2019 года было предотвращено 8 попыток самоубийства. Об этом заявил 18 февраля начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян.

«У на сесть случаи «незавершения» самоубийства. Родители и правоохранительные органы получили возможность выяснить, насколько сложившаяся ситуация связана с Армией, условиями службы и проблемами», - сказал он, пишет «Новости-Армения».

При этом Давтян пожелал воздержаться от подробностей, поскольку это информация личного характера. Однако он отметил, что данные случаи позволяют делать определенные выводы относительно существующей ситуации в армии на данный момент.

Давтян также отметил, что виновные в несчастных случаях в ВС несут наказания.

Говоря о случаях гибели армянских военнослужащих в 2020 году, Давтян сообщил, что 4 из 13 погибших умерли от болезней, еще 4 - в результате несчастного случая.

Начальник Генштаба пообещал, что постарается повысить уровень осведомленности общественности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 февраля провел совещание в связи с последними случаями гибели армянских военнослужащих. В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности Армен Григорян, министр обороны Давид Тоноян, исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Артак Давтян, генеральный прокурор Артур Давтян, председатель Следственного комитета Айк Григорян, другие высокопоставленные представители ВС и правоохранительных органов.

С начала 2020 года в ВС Армении и НКР погибли 13 военнослужащих. По нескольким случаям возбуждены уголовные дела по статье «доведение до самоубийства». 14 февраля в Арцахе при пока невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий Айк Нерсесович Асрян (1997 г.р.), 12 февраля в разных воинских частях Армии обороны смертельные ранения получили военнослужащие Тигран Манвелян и Тигран Мхоян.