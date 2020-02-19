Разведка Эстонии: Россия пока вынуждена принять внутриполитический расклад в Армении

PanARMENIAN.Net - Отношения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Россией сдержанные, но РФ вынуждена принять внутриполитическую ситуацию в Армении после «бархатной революции» 2018 года. Об этом говорится в докладе Департамента внешней разведки Эстонии на 2020 год «Международная безопасность и Эстония».

Как отмечают авторы доклада, Россия активно вмешивается в политические процессы и внутренние дела Армении.

«Нагорно-карабахский конфликт продолжает играть ключевую роль в двусторонних отношениях Армении и Азербайджана, которые видят Москву владельцем ключей от решения данного конфликта. Для Армении жизненно важно сохранить политическую и военную поддержку России, без которой было бы трудно обеспечить военную защиту этническим армянам в Карабахе», - говорится в отчете.

Между тем, в Службе внешней разведки Эстонии утверждают, что отношения между Пашиняном и Россией сдержанные, но, поскольку правительство Пашиняна не распалось, Россия вынуждена на время принять внутриполитическую ситуацию в Армении после «бархатной революции» 2018 года.

«Пока сохраняется напряженность в отношениях между бывшей элитой и новым правительством, народная поддержка Пашиняна также сохраняется. Серьезных политических соперников у Пашиняна не возникло. Экономика Армении также не рухнула. Вместо этого она демонстрирует хорошую динамику роста, и государственные доходы фактически увеличились», - говорится в отчете.

«Несмотря на то, что Россия выступает конструктивным и ориентированным на решение посредником в нагорно-карабахском конфликте, она фактически не заинтересована в разрешении этого конфликта. Она также не заинтересована в развязывании полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном. Первый сценарий лишит Москву своего главного рычага влияния на Южном Кавказе, поскольку ни Армении, ни Азербайджану не придется работать на пользу РФ. Однако риски, связанные с полномасштабной войной, были бы слишком велики и непредсказуемы», - считают в эстонской разведке.

В Эстонии расположен крупнейший центр киберзащиты НАТО, в работе которого участвует около 30 стран. Подразделение было основано в 2008 году по инициативе эстонской стороны в связи с гипотетическим вмешательством российских хакеров в ситуацию вокруг «бронзового солдата».

Департамент внешней разведки Эстонии публикует ежегодные доклады с 2016 года.