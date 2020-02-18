«Уральские авиалинии» будут осуществлять рейсы Ереван-Пермь

PanARMENIAN.Net - Росавиация выдала допуск на осуществление рейса Пермь – Ереван авиакомпании «Уральские авиалинии». Приказ об этом опубликован на сайте ведомства.

Частота рейсов – три раза в неделю, пишет «Коммерсантъ».

Ранее о намерениях открыть рейс из Перми в Ереван заявляла авиакомпания «Икар» (Pegas Fly), полетная программа планировалась с 19 января по 15 марта. Авиакомпания предполагала использовать воздушное судно Embraer.

В феврале данные о рейсе Пермь - Ереван авиакомпании «Икар» исчезли из расписания аэропорта Большое Савино. Источник, знакомый с планами «Икара», сообщил, что перевозчик пока не согласовал полеты по данному маршруту с Росавиацией. Он планирует открыть рейс в июне.