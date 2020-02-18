Глава Генштаба РА - Элементы воровской субкультуры не могут не передаваться в армию из общества
18 февраля 2020 - 18:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Начальник генерального штаба ВС РА, генерал-лейтенант Артак Давтян в ходе брифинга в Национальном собрании Армении ответил на вопрос об элементах криминальной субкультуры в армии.
«Не могут определенные элементы в обществе быть, а в армии отсутствовать. Конечно, они присутствуют. В данном направлении проводится конкретная работа, конечно, предстоит объемная работа», – отметил Давтян, передает Радио Свобода.
С начала 2020 года в ВС Армении и НКР погибли 13 военнослужащих. По нескольким случаям возбуждены уголовные дела по статье «доведение до самоубийства». 14 февраля в Арцахе при пока невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий Айк Нерсесович Асрян (1997 г.р.), 12 февраля в разных воинских частях Армии обороны смертельные ранения получили военнослужащие Тигран Манвелян и Тигран Мхоян.
Ранее в Армении был предпринят ряд реформ и законодательных инициатив по сокращению влияния криминальной субкультуры. В частности, были внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Армении, согласно которым криминализируется получение статуса «вора в законе». Пакетом предлагается также внедрение уголовной ответственности за получение, сохранение и посвящение в высший статус в уголовной иерархии (вор в законе - ред.). Также криминализируется создание, руководство и участие в группах, сохраняющих криминальную субкультуру.
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