В ливийской армии заявили, что потопили турецкое судно с оружием
18 февраля 2020 - 19:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара заявили, что потопили турецкое судно в порту Триполи.
Согласно данным ЛНА, речь идет о судне, доставившем ранее 18 февраля в ливийскую столицу оружие и боеприпасы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Ранее арабские СМИ сообщали, что ЛНА провела артобстрел Триполи. На публикуемых в соцсетях видеозаписях и фото видно, как над судном поднимается густой дым.
В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое «Восточное правительство», которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает военный лидер Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.
В конце января ливийские СМИ сообщали в прибытии в Триполи турецких кораблей, на которых был доставлен контингент военнослужащих, танки и другая боевая техника для поддержки сил ПНС. В середине того же месяца президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке турецких войск в Ливию. Эрдоган упомянул заключенный между Анкарой и Триполи в 2019 году договор о разграничении морских зон.
«Отныне более не будет законным искать нефть или строить трубопровод между ливийскими и турецкими берегами без получения на то разрешения от Ливии и Турции», -заявлял Эрдоган.
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