Жертвами коронавируса стали более 2000 человек
19 февраля 2020 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество погибших от коронавирусной инфекции нового типа в Китае достигло 2004 человек, ранее сообщалось о 1873 жертвах. Всего, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 74,185 подтвержденных случаев заболевания.
Уточняется, что 14,376 человек удалось вылечить, еще 5.2 тыс находятся в больницах с подозрением на коронавирус, пишет РБК.
За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали пять человек: 39-летний житель Гонконга, один гражданин КНР на Филиппинах, пожилая 80-летняя женщина в Японии, 80-летний турист из Китая во Франции и 60-летний мужчина на Тайване. Таким образом, общее число жертв пневмонии по всему миру составляет 2009 человек.
Рекордсменом по числу погибших (1921) остается провинция Хубэй — именно здесь в конце декабря прошлого года произошла вспышка ранее неизученной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 1693 новых случая заболевания, за сутки скончались 132 человека, общее количество больных достигло 50.6 тыс. В столице провинции — городе Ухань — скончались 116 человек, выявлено 1660 новых заболевших. В общей сложности 94 подтвержденных случая болезни были зарегистрированы за пределами материкового Китая: в Гонконге, Макао и Тайване.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала пневмонию как эпидемию с многочисленными очагами. В организации также заявили об отсутствии вакцины для лечения инфекции. 14 февраля китайские врачи сообщили, что нашли временный эффективный способ борьбы с коронавирусом — речь идет о переливании плазмы крови от выздоравливающих доноров тем, кто заразился недавно.
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