Въезд граждан Китая в РФ запретили

Въезд граждан Китая в РФ запретили
19 февраля 2020 - 11:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает гражданам Китая въезд в Россию. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Запрет на поездки в Россию вводится для граждан Китая, посещающих страну как с туристическими, так и с деловыми, учебными и частными целями. Граница для них будет закрыта с 20 февраля, пишет РБК.

Решение принято «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции».

Также власти России временно приостанавливают оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников. Прием любых документов прекращается с 19 февраля.

«Ограничение не коснется транзитных пассажиров», — уточнили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Россия ранее уже ограничила авиасообщение с Китаем. Совершать рейсы в Китай и обратно Москва разрешила только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям. Все пассажиры из Китая проходят через Шереметьево, терминал F. С 14 февраля вступил в силу и временный запрет на чартерные полеты в Китай. До 14 февраля чартерные рейсы выполнялись для возвращения оказавшихся в КНР россиян.

Новый коронавирус начал распространяться в Китае в декабре 2019 года. Вызываемая им вирусная пневмония, получившая название COVID-2019, оказалась смертельно опасна, очаг заражения пришелся на провинцию Хубэй и ее столицу — город Ухань. В ряде крупных городов в этом регионе, в том числе в 11-миллионном Ухане, власти Китая ввели карантин. Несмотря на это, заболевание начало распространяться по другим странам. По последним данным, общее число зараженных превысило 74 тыс человек, 2009 человек погибли.

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