Прошло 16 лет со дня убийства армянского офицера Маргаряна

PanARMENIAN.Net - 16 лет назад – 19 февраля 2004 года лейтенант ВС Армении Гурген Маргарян, проходивший курсы английского языка, организованные в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» в Будапеште, был зверски зарублен топором азербайджанским офицером, старшим лейтенантом Рамилем Сафаровым.

Указом президента Армении Роберта Кочаряна, убитый в Будапеште армянский офицер Гурген Маргарян 19 февраля 2005 года посмертно награжден медалью «За отвагу» за проявленную храбрость и самоотверженность в ходе несения службы.

13 апреля 2006 года убийца армянского офицера был приговорен Будапештским городским судом к пожизненному заключению без права на амнистию в течение 30 лет.

Сафаров 31 августа 2012 года был экстрадирован из Венгрии в Азербайджан, на следующий день был помилован указом президента, получил звание майора, квартиру и жалование за последние 8 лет. В ответ на это Армения разорвала дипломатические отношения с Венгрией.

Как утверждает Будапешт, до экстрадиции Рамиля Сафарова Азербайджан дал Венгрии письменные гарантии, что пожизненный срок Сафарова может быть изменен только судом на другой срок заключения или условно-досрочное освобождение только после отбывания им в заключении минимум 25 лет.

Мировое сообщество подвергло резкой критике Будапешт за экстрадицию Сафарова и Баку – за его незаконное освобождение.

Согласно некоторым источникам, Сафаров был экстрадирован в ответ на обещание Азербайджана выкупить венгерские гособлигации на сумму в 2-3 млрд евро. Официальный Будапешт эти сообщения опровергает.

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом партийном заседании признался, что принял решение об экстрадиции в Азербайджан убийцы армянского офицера Гургена Маргаряна, хотя знал, что рано или поздно он будет освобожден. Во время партийного заседания сам Орбан заявил, что коллеги по партии и советники не раз предупреждали его о рискованности такого шага, но венгерский министр рассматривал это решение в качестве жеста в сторону азербайджанцев для дальнейшего обеспечения новых кредиторов для бюджета Венгрии. Также Орбан признал, что знал о возможных последствиях, но ожидал, что Сафаров будет помилован через несколько месяцев «по состоянию здоровья».

Лидер оппозиционной социалистической партии Венгрии Аттила Мештерхази назвал Орбана «моральным банкротом» и призвал его уйти в отставку. Как заявил Мештерхази, Орбан должен лично нести ответственность за разразившийся после его решения скандал.