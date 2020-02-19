На борьбу с воровской субкультурой в Армении выделят специальных прокуроров и следователей

PanARMENIAN.Net - В ходе совещания по инициативе генпрокурора Армении Артура Давтяна принято решение выделить конкретных прокуроров и следователей для расследования дел, касающихся криминальной субкультуры.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, ичитывая отсутствие соответствующей уголовно-процессуальной практики в условиях криминализации этих деяний, по возможности детально был затронут круг необходимых мероприятий по таким случаям, способы эффективного сотрудничества органов предварительного следствия и осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия на различных этапах следствия, вопросы, касающиеся сферы эффективных средств защиты участников судебного процесса.

Было уделено внимание всесторонней и последовательной борьбе с криминальной субкультурой структур по предотвращению и нейтрализации возможных попыток противодействия группировкам-носителям этой субкультуры. Давтян подчеркнул, что укоренившееся десятилетиями понятие считать искусственные и ложные законы уголовной субкультуры нормами, воплощающих их лиц авторитетами формирует серьезнейшую преступную среду, является основной причиной, способствующей преступлениям. По словам Артура Давтяна, будут использованы все возможные механизмы и правомерные ресурсы в общественных отношениях, в частности, в уголовно-исполнительных учреждениях, Вооруженных силах, чтобы искоренить криминальную субкультуру во всех ее проявлениях, обеспечив по возможности быстрые, ощутимые и предметные результаты.

В ходе обсуждения была поставлена задача снизить влияние и значение криминальной субкультуры в общественной среде, особенно среди молодежи и подростков, осуществить комплексные мероприятия по информированию общественности.

Давтян обратил особое внимание на правила поведения, установленные и признанные в контексте эффективности уголовного преследования, обеспечения принципа правовой определенности группировкой, носящей криминальную субкультуру, понятие криминального авторитета, а также доказательную базу для реализации целей, преследуемых группировкой, носящей криминальную субкультуру, обеспечение единых критериев.

С точки зрения повышения эффективности борьбы с криминальной субкультурой генпрокурор РА отметил также необходимость искоренения возможных связей представителей правоохранительных органов с подобными преступными группировками, проявления сотрудничества, проведения строгой карательной политики в случае выявления подобных случаев.

Ранее в Армении был предпринят ряд реформ и законодательных инициатив по сокращению влияния криминальной субкультуры. В частности, были внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Армении, согласно которым криминализируется получение статуса «вора в законе». Пакетом предлагается также внедрение уголовной ответственности за получение, сохранение и посвящение в высший статус в уголовной иерархии (вор в законе - ред.). Также криминализируется создание, руководство и участие в группах, сохраняющих криминальную субкультуру.