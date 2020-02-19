С лайнера Diamond Princess сняли карантин: Более 500 человек покинут судно
19 февраля 2020 - 16:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии 19 февраля начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса.
В общей сложности корабль покинут более 500 человек, сообщает "Аль Джазира".
Ранее стало известно, что карантин на судне Diamond Princess, истекающий 19 февраля, не будет продлен, и в этот же день пассажиры, у которых не был обнаружен коронавирус смогут покинуть корабль.
Diamond Princess с 3.7 тыс человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Йокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса. 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Йокогамы и отправили на двухнедельных карантин.
В общей сложности на судне заболели более 520 человек.
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