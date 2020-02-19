В Иране зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
19 февраля 2020 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В Иране подтвердилась информация о первых двух в стране случаях заражения новым коронавирусом COVID-19.
Анализы двух человек на заражение коронавирусом дали положительный результат, пишет «Интерфакс».
По словам представителя Минздрава Ирана, они зафиксированы в городе Кум к югу от иранской столицы.
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 74.2 тыс человек, число жертв выросло до 2004 человек. Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали пять человек. Таким образом, общее число жертв пневмонии по всему миру составляет 2009 человек.
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