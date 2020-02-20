11 человек, включая стрелка, убито в нападении на кальянные в Германии
20 февраля 2020 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Девять человек убиты в результате стрельбы в городе Ханау к востоку от Франкфурта (Германия), сообщила полиция федеральной земли Гессен. Сам нападавший также мертв, рядом с ним найдено еще одно тело.
Спустя несколько часов, после того как полиция развернула масштабную операцию по поиску нападавших, тело подозреваемого было найдено без признаков жизни у него дома в Ханау, сообщила полиция Гессена. Еще одно тело было обнаружено поблизости, то есть всего констатировано 11 смертей, пишет BBC.
Нападавший (возможно, не один) устроил стрельбу в двух кальянных, затем скрылся на автомобиле. Полиция объявила, что никаких других подозреваемых у нее нет.
О мотивах нападения по-прежнему ничего не известно. Большинство посетителей кальянных, как сообщается, были курдами.
В Ханау проживает около 90 тыс человек.
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