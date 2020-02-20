Макрон: Франция запретит въезд имамов из Турции

Макрон: Франция запретит въезд имамов из Турции
20 февраля 2020 - 12:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Во Франции будет введен запрет на бесконтрольный въезд так называемых бродячих имамов из Турции и Алжира. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, в ходе своего выступления против сепаратизма и радикализации ислама.

Макрон отметил, что «исламистский сепаратизм» противоречит принципам свободы и равенства, на которых построено общество Франции, он требует разделения на части, территории и нации, пишет Ermenihaber.

Глава республики объявил ряд инициатив, которые он хочет воплотить в отношении радикальных исламистов. Первым делом будет введен запрет на бесконтрольный въезд бродячих имамов из Турции и Алжира. Также будет запрет на приезд «певцов-агитаторов», которые ежегодно посещают Францию во время священного для мусульман месяца Рамадан. Иностранные представители исламского духовенства, которые уже находятся во Франции, получат предписание уехать, подчеркнул президент.

Кроме того, Франция намерена усилить контроль за иностранным финансированием мечетей. «Мы должны знать, откуда приходят деньги, кто их получает и для чего», - заявил Макрон.

Президент Франции также заявил, что Франция не может прийти к соглашению с Турцией по поводу иностранных учителей. «У меня все еще есть надежда, но если Турция не сможет прийти к соглашению, тогда Франция сама предоставит это образование», - заявил Макрон.

Турки, живущие во Франции, являются французами, как и все остальные люди, живущие в стране, сказал он, добавив, что «турецкие законы недопустимы на французской земле».

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, в свою очередь, заявил, что имамы из-за границы не смогут приезжать во Францию начиная с 2024 года. Уже с 2020 года будет снижено количество приезжающих на время Рамадана имамов, пишет TRT.

Для привлечения священнослужителей в мечети Франции будет подписано соглашение с другими странами, из которых будут командировать священнослужителей. Также власти будут способствовать обучению исламу желающих граждан своей страны на официальных курсах в Испании, Хорватии, Италии, Алжире, Марокко, Португалии, но не в Турции. Госпрограмма рассчитана на 80 тысяч студентов в год.

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