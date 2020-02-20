Композитор Лорис Чкнаворян написал реквием в память о жертвах сбитого в Иране украинского Боинга

Композитор Лорис Чкнаворян написал реквием в память о жертвах сбитого в Иране украинского Боинга
20 февраля 2020 - 12:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Иранский дирижер и композитор армянского происхождения Лорис Чкнаворян написал реквием в память о жертвах крушения украинского самолета в Тегеране.

Его произведение называется «Реквием рейса UIA 752», сообщает IRNA.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 176 человек. Все они погибли.

Говоря о трагедии, композитор отметил, что очень быстрое превращение глубокой скорби в произведение искусства было «просто чудом». В проекте также приняли участие музыканты Размик Оганян, Ярта Яран, Эхсан Бейрагдар, Алиреза Рад и другие.

Композитор, дирижер и преподаватель теории музыки Лорис Айказович Чкнаворян родился в 1937 году в иранском городе Боруджерд. Он дирижировал оркестрами Австрии, Армении, Великобритании, Венгрии, Гонконга, Дании, Израиля, Ирана, Канады, Копенгагена, СССР, США, Таиланда, Финляндии, Южной Африки. Чкнаворян - почетный профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса. Руководил Симфоническим оркестром Армении, был его главным дирижером (1990–2000). Сейчас живет в Иране.

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