BICC: Армения - в тройке самых милитаризованных стран мира

PanARMENIAN.Net - Армения заняла третье место в ежегодном Глобальном индексе милитаризации, опубликованном Боннским международным центром конверсии (BICC).

Причиной высокой позиции Армении, как и Азербайджана (10 место), назван карабахский конфликт, в результате которого высокий уровень напряжения на Южном Кавказе сохраняется.

Первую строчку рейтинга занимает Израиль, на втором месте следует Сингапур, а за ним - Армения, Кипр, Южная Корея, Россия, Греция, Иордания, Белоруссия и Азербайджан. Все страны, кроме Азербайджана, сохранили свое место в первой десятке. Азербайджан по уровню милитаризации поднялся с 12-го до 10-го места.

Рейтинг высчитывается на основе трех показателей – соотношения военных затрат к ВВП, количества танков и прочей тяжелой военной техники на душу населения и количества военнослужащих от общего числа населения. По подсчетам BICC, военные расходы Армении составляют 6.4% от ВВП страны. Таким образом, Армения попала в список 10 стран, чьи военные расходы значительно превышают расходы на другие сферы.

Например, США оказались на 31-й позиции, хотя ни одна страна не тратит на своих военных столько денег, сколько США (более 633 млрд долларов в 2018 году), и это составляет лишь 3.2% ВВП.

В 2007-2009 гг Армения занимала в рейтинге 8 место, в 2010-2012 гг - 4-е, с 2013 года страна стабильно занимает третье место. Израиль и Сингапур лидируют в рейтинге с 2007 года.