3 дома в Помпеях открылись для туристов после реставрации (фото)

PanARMENIAN.Net - Археологический парк Помпеи объявил об открытии для туристов трех важных домов в городе - Casa degli Amanti, Casa del Frutteto и Casa della Nave Europa.

Церемония открытия домов прошла при участии министра культурного наследия и туризма Италии Дарио Франческини

Casa degli Amanti, также известный как «Дом влюбленных», был обнаружен в ходе раскопок в 1933 году. В 1980 году он получил значительные повреждения в результате землетрясения и был закрыт на реставрацию. Это единственный дом в Помпеях, второй этаж которого сохранился почти полностью. Здание первого века до нашей эры, которое, как полагают исследователи, было борделем, украшено изображениями с различными сценами из жизни, пейзажами и рыбами, пишет National Geographic.

Дому обязан своим названием латинской надписи у входа: «Amantes, ut apes, vitam mellitam exigunt. Velle», что означает: «Любящие, как пчелы, живут сладкой как мед жизнью. Пусть будет так».

Casa della Nave Europa - Дом корабля «Европа» - использовался как строение для домашнего скота. Современное название дома происходит от изображения, выгравированного на северной стене здания. На рисунке можно увидеть грузовое судно под названием «Европа», по бокам которого находятся меньшие суда.

Casa del Frutteto - Дом сада - представляет собой строение с атриумной планировкой и зеленой зоной внутри. Однако свое название он получил благодаря красочным фрескам, изображающим сады на стенах кубикула - небольшой частной комнаты древнеримских зданий. Дом был впервые обнаружен в 1913 году.

Церемония открытия домов прошла при участии министра культурного наследия и туризма Италии Дарио Франческини.