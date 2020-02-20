3 дома в Помпеях открылись для туристов после реставрации (фото)

3 дома в Помпеях открылись для туристов после реставрации (фото)
20 февраля 2020 - 15:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Археологический парк Помпеи объявил об открытии для туристов трех важных домов в городе - Casa degli Amanti, Casa del Frutteto и Casa della Nave Europa.

Церемония открытия домов прошла при участии министра культурного наследия и туризма Италии Дарио Франческини

Casa degli Amanti, также известный как «Дом влюбленных», был обнаружен в ходе раскопок в 1933 году. В 1980 году он получил значительные повреждения в результате землетрясения и был закрыт на реставрацию. Это единственный дом в Помпеях, второй этаж которого сохранился почти полностью. Здание первого века до нашей эры, которое, как полагают исследователи, было борделем, украшено изображениями с различными сценами из жизни, пейзажами и рыбами, пишет National Geographic.

Дому обязан своим названием латинской надписи у входа: «Amantes, ut apes, vitam mellitam exigunt. Velle», что означает: «Любящие, как пчелы, живут сладкой как мед жизнью. Пусть будет так».

Casa della Nave Europa - Дом корабля «Европа» - использовался как строение для домашнего скота. Современное название дома происходит от изображения, выгравированного на северной стене здания. На рисунке можно увидеть грузовое судно под названием «Европа», по бокам которого находятся меньшие суда.

Casa del Frutteto - Дом сада - представляет собой строение с атриумной планировкой и зеленой зоной внутри. Однако свое название он получил благодаря красочным фрескам, изображающим сады на стенах кубикула - небольшой частной комнаты древнеримских зданий. Дом был впервые обнаружен в 1913 году.

Церемония открытия домов прошла при участии министра культурного наследия и туризма Италии Дарио Франческини.

 Самое значимое
В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусомВ РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмониюНовый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Индия в 2020 году отправит в космос безногого робота-женщину
Бундестаг лишил неприкосновенности занимающегося лоббингом интересов Баку депутата
ВОЗ: Посылки из Китая неопасны
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Экс-премьер Грузии вышел из тюрьмы: Он обещает смену власти в стране Один из самых влиятельных министров прежней власти провел за решеткой почти семь лет
Пашинян: $1.5 млрд из $2.5 млрд дополнительных трат на армию должны быть собраны в результате возврата украденного По его словам, это станет одной из важнейших задач правительства в ближайшее время
BICC: Армения - в тройке самых милитаризованных стран мира По подсчетам BICC, военные расходы Армении составляют 6.4% от ВВП страны
Умершие от коронавируса иранцы не контактировали с кем-либо из Китая Минздрав Ирана сообщил, что не получал информации о случаях заражения в других частях стран