Пашинян: $1.5 млрд из $2.5 млрд дополнительных трат на армию должны быть собраны в результате возврата украденного

PanARMENIAN.Net - В Армении продолжаются обсуждения вокруг вопроса более эффективной антикоррупционной борьбы и возвращения в госбюджет гораздо больших сумм. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, это будет одной из важнейших задач правительства в ближайшее время.

«Хочу напомнить, что в ходе предвыборного процесса 2018 года я сделал следующее политическое заявление: в течение ближайших пяти лет мы должны потратить дополнительные средства на сумму в $2.5 млрд на наши нужды в области безопасности, в частности, на повышение уровня боеготовности и вооружение ВС, а $1.5 млрд из этих $2.5 млрд должны образоваться в результате эффективной антикоррупционной борьбы, в том числе при помощи процесса возвращения украденных средств», - сказал Пашинян.

Премьер отметил, что его пока не удовлетворяют имеющиеся сегодня объемы борьбы с коррупцией, однако заметил, что есть беспрецедентные успехи.

«В частности, в минувшем году Специальная следственная служба восстановила в 7 раз большую сумму, чем за все время существования ССС, а она существует уже 11 лет. Это показатель, который нельзя не принять, не оценить. Но, с другой стороны, установленные нами планки намного выше, и мы должны сделать это средство более эффективным путем улучшения наших антикоррупционных систем, усовершенствования законодательства, поскольку мы все знаем, что потенциал для этого имеется», - заявил премьер.

14 февраля Пашинян заявил, что после революции 2018 года в государственный бюджет в результате антикоррупционной кампании были возвращены $105 млн.