Экс-премьер Грузии вышел из тюрьмы: Он обещает смену власти в стране

PanARMENIAN.Net - Бывший премьер и министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили вышел из так называемой «матросовской тюрьмы» - учреждения по исполнению наказаний в Тбилиси. Один из самых влиятельных министров прежней власти провел за решеткой почти семь лет.

Экс-премьер и в прошлом ближайший соратник экс-президента Михаила Саакашвили сделал заявление о том, что возвращается в политику, и пообещал победу над нынешними властями до конца года, пишет BBC.

«Я доволен тем, что не пошел ни на какой компромисс. В первую очередь не пошел на компромисс с собой, - сказал Мерабишвили. - Я гарантирую вам, что за год это правительство завершится. Это необходимо сделать - и мы это обязательно сделаем. Это необходимо, чтобы в стране началось развитие, чтобы страна шла вперед, выросло благополучие наших людей, исчезла безнадежность, у молодежи была перспектива, люди были трудоустроены и у них была достойная зарплата, а у пожилых - достойная пенсия».

Мерабишвили вышел из заключения на фоне обострения политической ситуации в Грузии и в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в октябре 2020 года. На момент задержания в 2013 году он был генеральным секретарем основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение». За время, пока экс-министр отбывал срок, от «Единого национального движения» откололась значительная часть лидеров, создав новую партию Европейская Грузия.

На посту министра внутренних дел Мерабишвили прославился борьбой с коррупцией и криминалом, в том числе и организованной преступностью и ворами в законе. А правозащитники тогда же указывали на признаки полицейского государства и критиковали власти за нарушения прав человека и насильственные разгоны антиправительственных акций в 2007-м и 2011 году. В преддверии парламентских выборов 2012 года Мерабишвили был назначен премьер-министром. На этой должности он пробыл около трех месяцев до отставки всего правительства, последовавшей за победой в парламентских выборах оппозиционной коалиции «Грузинская мечта». После смены власти в Грузии Мерабишвили, как и десяткам представителей прежних властей, предъявили обвинения по нескольким уголовным делам. Среди них обвинения в превышении служебных полномочий в делах о разгоне акции 26 мая 2011 года и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге в нашумевшем деле об убийстве 28-летнего банкира Сандро Гиргвлиани.