В Китае число новых заражений коронавирусом за сутки упало вчетверо

PanARMENIAN.Net - В Китае существенно сократилось число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки подтверждено 394 новых случая заражения, сообщила 20 февраля Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Днем ранее власти сообщали о 1749 новых больных.

Спад обусловлен изменением метода диагностики инфекции, объяснили в комиссии. В целом в стране вирус обнаружен у 74576 человек, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, за последний день в Китае еще 114 человек скончались от воспаления легких, вызываемого новым вирусом. Таким образом, с начала вспышки в стране погибли уже 2118 человек. Тем временем в Японии скончались два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, зараженных коронавирусом. Больные, мужчина и женщина, были старше 80 лет, заявило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Вспышка легочного заболевания, вызываемого вирусом нового типа, была зафиксирована в китайском городе Ухане в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. Случаи заражения за пределами КНР были с тех пор выявлены более чем в 25 странах.