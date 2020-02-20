В Китае число новых заражений коронавирусом за сутки упало вчетверо

В Китае число новых заражений коронавирусом за сутки упало вчетверо
20 февраля 2020 - 16:46 AMT

PanARMENIAN.Net - В Китае существенно сократилось число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки подтверждено 394 новых случая заражения, сообщила 20 февраля Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Днем ранее власти сообщали о 1749 новых больных.

Спад обусловлен изменением метода диагностики инфекции, объяснили в комиссии. В целом в стране вирус обнаружен у 74576 человек, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, за последний день в Китае еще 114 человек скончались от воспаления легких, вызываемого новым вирусом. Таким образом, с начала вспышки в стране погибли уже 2118 человек. Тем временем в Японии скончались два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, зараженных коронавирусом. Больные, мужчина и женщина, были старше 80 лет, заявило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Вспышка легочного заболевания, вызываемого вирусом нового типа, была зафиксирована в китайском городе Ухане в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. Случаи заражения за пределами КНР были с тех пор выявлены более чем в 25 странах.

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