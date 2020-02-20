В Иране зафиксированы еще 3 случая заражения коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Иране. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

«Подтверждено наличие у трех госпитализированных больных COVID-19 в Куме и Араке», - сообщил Джаханпур, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что трое зараженных – иранцы.

19 февраля стало известно, что два человека скончались в Иране от коронавируса, оба они иранцы. Скончавшиеся не контактировали с китайскими гражданами или людьми, бывавшими в Китае.

Число жертв коронавируся в Китае достигло 2118 человек, выздоровели 16 тыс человек, заражены более 74 тыс.