В Иране зафиксированы еще 3 случая заражения коронавирусом

В Иране зафиксированы еще 3 случая заражения коронавирусом
20 февраля 2020 - 18:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Иране. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

«Подтверждено наличие у трех госпитализированных больных COVID-19 в Куме и Араке», - сообщил Джаханпур, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что трое зараженных – иранцы.

19 февраля стало известно, что два человека скончались в Иране от коронавируса, оба они иранцы. Скончавшиеся не контактировали с китайскими гражданами или людьми, бывавшими в Китае.

Число жертв коронавируся в Китае достигло 2118 человек, выздоровели 16 тыс человек, заражены более 74 тыс.

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