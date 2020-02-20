Суд в США продлил запрет на продажу криптовалюты Telegram
20 февраля 2020 - 19:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд Южного округа штата Нью-Йорк оставил в силе запрет на продажу цифровых токенов Gram для компании Telegram Group Inc.
Судья Кевин Кастел, рассматривающий иск комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к Telegram, уточнил, что дальнейший срок действия ограничительной меры он определит позже, пишет ТАСС.
Telegram Group Inc. обязалась не продавать и не распространять каким-либо образом Gram до завершения слушаний 19 февраля, в октябре 2019 года, тогда договоренности обеих сторон по делу утвердил суд. На запрете на все время слушаний настаивают представители SEC.
Адвокат Александр Драйливски, представляющий интересы Telegram, отметил, что компания готова согласиться с ограничительной мерой. Он добавил, что компания должна до 30 апреля выполнить свои обязательства перед лицами, которые ранее приобрели Gram. Представитель SEC в суде настаивал, что Gram следует считать ценной бумагой, адвокат – что Gram является криптовалютой.
В октябре SEC подала иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Он не был, считают в SEC, зарегистрирован как выпуск ценных бумаг. Основатель Telegram Павел Дуров предложил вернуть инвесторам деньги, однако те согласились подождать. В итоге запуск блокчейн-платформы был перенесен на весну 2020 года.
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