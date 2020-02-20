Суд в США продлил запрет на продажу криптовалюты Telegram

Суд в США продлил запрет на продажу криптовалюты Telegram
20 февраля 2020 - 19:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд Южного округа штата Нью-Йорк оставил в силе запрет на продажу цифровых токенов Gram для компании Telegram Group Inc.

Судья Кевин Кастел, рассматривающий иск комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к Telegram, уточнил, что дальнейший срок действия ограничительной меры он определит позже, пишет ТАСС.

Telegram Group Inc. обязалась не продавать и не распространять каким-либо образом Gram до завершения слушаний 19 февраля, в октябре 2019 года, тогда договоренности обеих сторон по делу утвердил суд. На запрете на все время слушаний настаивают представители SEC.

Адвокат Александр Драйливски, представляющий интересы Telegram, отметил, что компания готова согласиться с ограничительной мерой. Он добавил, что компания должна до 30 апреля выполнить свои обязательства перед лицами, которые ранее приобрели Gram. Представитель SEC в суде настаивал, что Gram следует считать ценной бумагой, адвокат – что Gram является криптовалютой.

В октябре SEC подала иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Он не был, считают в SEC, зарегистрирован как выпуск ценных бумаг. Основатель Telegram Павел Дуров предложил вернуть инвесторам деньги, однако те согласились подождать. В итоге запуск блокчейн-платформы был перенесен на весну 2020 года.

 Самое значимое
В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусомВ РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмониюНовый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Индия в 2020 году отправит в космос безногого робота-женщину
Бундестаг лишил неприкосновенности занимающегося лоббингом интересов Баку депутата
ВОЗ: Посылки из Китая неопасны
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 20 февраля 2020
Другие новости раздела
 Последние новости
Пашинян: $1.5 млрд из $2.5 млрд дополнительных трат на армию должны быть собраны в результате возврата украденного По его словам, это станет одной из важнейших задач правительства в ближайшее время
3 дома в Помпеях открылись для туристов после реставрации (фото) Церемония открытия домов прошла при участии министра культурного наследия и туризма Италии Дарио Франческини
BICC: Армения - в тройке самых милитаризованных стран мира По подсчетам BICC, военные расходы Армении составляют 6.4% от ВВП страны
Умершие от коронавируса иранцы не контактировали с кем-либо из Китая Минздрав Ирана сообщил, что не получал информации о случаях заражения в других частях стран