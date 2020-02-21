Алиев опять заявил o принадлежности Карабаха Азербайджану

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в рамках международного права. Согласно международному праву Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Поэтому конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал Алиев в Риме, выступая с совместным заявлением для прессы вместе с президентом Италии Серджио Матареллой, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Он вновь заявил, что «Нагорный Карабах – это территория Азербайджана».

Ранее в рамках ежегодной международной конференции по безопасности в Мюнхене премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели панельное обсуждение карабахского конфликта. Это было первое открытое обсуждение карабахского конфликта в данном формате.

Тогда Алиев заявил, что конфликт должен быть урегулирован поэтапно, и первым этапом должно стать «освобождение оккупированных территорий, возвращение и расселение азербайджанцев». Статус Нагорного Карабаха будет обсуждаться позже, «без освобождения территорий» процесс не должен начаться, отметил азербайджанский лидер. Он заявил, что статус не должен препятствовать территориальной целостности Азербайджана. Пашинян заявил, что Нагорный Карабах обрел независимость так же, как и Азербайджан, является стороной конфликта и переговоров, и без Степанакерта не удастся решить конфликт, и что Карабах не может уступить свою безопасность.