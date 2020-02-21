Пашинян: Мы готовы к переговорам вокруг вопросов безопасности, а не территорий

PanARMENIAN.Net - В Арцахе не территории, а безопасность, и если прозвучит предложение по этой безопасности, армянский народ обсудит его.

Об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян. «Мы никогда не говорили, что готовы уступить территории. Мы говорим, что вопрос территорий не стоит. Мы готовы вести переговоры вокруг вопросов безопасности. У вопроса нет военного решения. Если кто-то заявит, что это не так, то народ Карабаха скажет, что он давно решен. Если есть эффективное предложение по безопасности, то пусть оно будет сформировано Азербайджаном и международным сообществом, и армянский народ его обсудит», - заявил Пашинян.

Ранее в рамках ежегодной международной конференции по безопасности в Мюнхене премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели панельное обсуждение карабахского конфликта. Это было первое открытое обсуждение карабахского конфликта в данном формате.

По словам премьера, встреча в Мюнхене имела поворотное значение, ведь с мая 2018 года Азербайджан пытался убедить международную общественность в том, что Армения заняла деструктивную позицию по Карабаху. «Наш разговор очень четко показал международной общественности, что Армения занимает конструктивную позицию в вопросе Карабаха, а Азербайджан - деструктивную, доходящую до расизма. Это также стало выполнением одного из моих важнейших обещаний о том, что у меня не будет тайн по карабахскому урегулированию от народа Армении», - сказал Пашинян.