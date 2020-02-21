В Конституцию РФ хотят вписать запрет на обсуждение территориальной целостности страны

PanARMENIAN.Net - В проекте поравок к Конституции Российской федерации содержится пункт, предполагающий запрет на обсуждение территориальной целостности страны и передачи территорий другим странам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по изменениям в конституцию Павла Крашенинникова.

Идея поправки принадлежит народному артисту Владимиру Машкову. По словам Крашенникова, «поправа Машкова», в случае принятия, будет касаться не только граждан РФ, но и граждан других стран, находящихся на территории России. «Скорее всего, в Конституции будет формулировка «запрещаются действия, направленные на отчуждение территорий РФ», а именно «запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий, будь то призывы (к отчуждению) или другие действия», — сказал он.

Сам народный артист в качестве обоснования необходимости поправки отметил, что замечал в обществе опасения насчет сдачи определенных территорий – Крыма, Курил или Калининграда, после ухода Владимира Путина с поста президента.

Главный территориальный спор России касается Крыма: Украина считает полуостров, включенный Россией в свой состав в 2014 году, оккупированной территорией. Кроме того, Япония претендует на южную гряду Курильских островов, а Эстония – часть территорий, отошедших к РФ после советизации Прибалтики.

Также у РФ не демаркированы до конца границы с Казахстаном и Китаем.