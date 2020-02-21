В Иране еще 13 человек заразились коронавирусом, двое умерли

В Иране еще 13 человек заразились коронавирусом, двое умерли
21 февраля 2020 - 18:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Минздрав Ирана зафиксировал еще 14 случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Киануш Джаханпур.

Среди 13 новых случаев заражения два летальных исхода. Таким образом, общее число зафиксированных случаев достигло 18 - в Куме, Араке, Тегеране и Гиляне, количество летальных исходов достигло четырех, пишет РИА Новости.

Большинство новых больных либо являются жителями Кума (место паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа), где впервые был зафиксирован вирус, либо были там в течение последних дней или недель.

20 февраля руководитель Университета медицинских наук Кума Мохаммад Реза Гадир сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в Иране некритична, поводов для беспокойства нет.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Подтвержденное количество зараженных в Китае превысило 75.4 тысячи, из них 2236 человек скончались. За сутки зафиксировано 889 новых случаев - вдвое больше, чем днем ранее. Еще в 26 странах выявлены больше 1000 случаев заражения.

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