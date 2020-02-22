У сериала «Друзья» появится новый эпизод
22 февраля 2020 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Актерский состав культового американского ситкома «Друзья» вернется к своим ролям ради съемки еще одной серии, сообщает запланированный к запуску стриминговый сервис HBO Max.
Участие в съемках в своих аккаунтах в инстаграме подтвердили актеры Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэттью Пэрри, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу и Кортни Кокс. Последняя, помимо ссылок на аккаунты коллег, в подписи к фото из старой промокампании к сериалу добавила фразу «It’s happening...» («Это происходит»), пишет «Сноб».
Эксклюзивная серия выйдет уже в мае 2020 года. Проект приурочен в запуску HBO Max.
«Друзья» — комедийный сериал о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Считается одним из наиболее успешных комедийных сериалов в истории телевидения. Шоу получило также шесть премий «Эмми» и «Золотой глобус». Всего с 1994 года по 2004 год сняли 10 сезонов сериала или 236 эпизодов.
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