У сериала «Друзья» появится новый эпизод

PanARMENIAN.Net - Актерский состав культового американского ситкома «Друзья» вернется к своим ролям ради съемки еще одной серии, сообщает запланированный к запуску стриминговый сервис HBO Max.

Участие в съемках в своих аккаунтах в инстаграме подтвердили актеры Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэттью Пэрри, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу и Кортни Кокс. Последняя, помимо ссылок на аккаунты коллег, в подписи к фото из старой промокампании к сериалу добавила фразу «It’s happening...» («Это происходит»), пишет «Сноб».

Эксклюзивная серия выйдет уже в мае 2020 года. Проект приурочен в запуску HBO Max.

«Друзья» — комедийный сериал о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Считается одним из наиболее успешных комедийных сериалов в истории телевидения. Шоу получило также шесть премий «Эмми» и «Золотой глобус». Всего с 1994 года по 2004 год сняли 10 сезонов сериала или 236 эпизодов.