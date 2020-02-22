В Китае от коронавируса умерли 2345 человек: Более 76,000 - заражены
22 февраля 2020 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20,659 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 76,288 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 53,284 человека (11,477 человек находятся в тяжелом состоянии), 20,659 человек выписаны из больниц и 2345 скончались», - говорится в сообщении госкомитета, пишет РИА Новости.
За последние сутки по всей стране были выявлены 397 новых случаев заражения, из больниц выписали 2393 человек, скончались 109 (из них 106 - в провинции Хубэй).
113.5 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 190 раз ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1800 выстрелов
У сериала «Друзья» появится новый эпизод Участие в съемках подтвердили актеры Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэттью Пэрри, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу и Кортни Кокс
Португалия легализовала эвтаназию Законопроект получил поддержку социалистических партий и блока «зелёных».
В Конституцию РФ хотят вписать запрет на обсуждение территориальной целостности страны Главный территориальный спор России касается Крыма