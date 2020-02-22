В Китае от коронавируса умерли 2345 человек: Более 76,000 - заражены

PanARMENIAN.Net - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20,659 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 76,288 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 53,284 человека (11,477 человек находятся в тяжелом состоянии), 20,659 человек выписаны из больниц и 2345 скончались», - говорится в сообщении госкомитета, пишет РИА Новости.

За последние сутки по всей стране были выявлены 397 новых случаев заражения, из больниц выписали 2393 человек, скончались 109 (из них 106 - в провинции Хубэй).

113.5 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.