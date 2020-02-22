В Иране зафиксировали 10 новых случаев заражения: Еще один человек умер

PanARMENIAN.Net - Еще 10 человек заразились коронавирусом в Иране, общее число случаев достигло 28. Об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

«Со вчерашнего дня вплоть до первой половины сегодняшнего зарегистрировано 10 новых случаев, из них восемь - в Куме, два - в Тегеране. Таким образом, общее число случаев заражения – 28. К сожалению, к сегодняшнему дню скончались 5 человек», - сказал Джаханпур, пишет РИА Новости.

Таким образом, 22 февраля он сообщил о новой жертве – днем ранее речь шла о четырех погибших. Зараженные в основном либо являются жителями Кума (священный для мусульман-шиитов город, куда они совершают паломничество), либо были там, добавил Джаханпур. Именно в Куме впервые официально были зафиксированы случаи заражения вирусом.

Кроме того, агентство Fars сообщило о приостановке паломнических поездок из Ирана в Ирак, где находятся священные для шиитов города Кербела и Наджаф, из-за ситуации с коронавирусом в силу закрытия границ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20.6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ, были зафиксированы 1.2 тысячи заражений в 26 странах.