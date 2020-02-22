ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 190 раз
22 февраля 2020 - 16:18 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 16 по 22 февраля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 190 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1800 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают сохранять полноценный контроль на передовой и предпринимать необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.
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