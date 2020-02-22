Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии: Беседа завершилась безрезультатно
22 февраля 2020 - 16:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшийся 21 февраля, завершился без конкретных результатов. Путин и Эрдоган обсуждали ситуацию в сирийской провинции Идлиб и, по информации Кремля, договорились лишь «продолжать контакты» по линии профильных министерств.
Президент Турции вновь заявил, что сирийским правительственным силам следует отойти от турецких наблюдательных постов в Идлибе, пишет Deutsche Welle.
Ранее Эрдоган пригрозил, что турецкая армия самостоятельно прогонит сирийских военнослужащих, если Дамаск не отведет войска до конца февраля.
Турция и Россия поддерживают в Сирии разные стороны вооруженного конфликта. Армия сирийского президента Башара Асада при поддержке авиации РФ уже несколько месяцев ведет в Идлибе крупномасштабную операцию. Это последний регион страны, который контролируют джихадисты и повстанцы. По оценке ООН, около 900 тысяч человек покинули свои дома в охваченных боями районах на северо-западе Сирии с декабря 2019 года.
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