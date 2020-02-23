Армения на 2 недели закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
23 февраля 2020 - 20:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения на 2 недели закроет границу с Ираном из-за коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, в соответствии со статьей 16 закона «О государственной границе», которая касается временного прекращения сообщения в связи с угрозой распространения вирусов, правительство Армении примет внеочередное решение о прекращении сообщения с Ираном на 2 недели.
«В частности будет прекращено авиасообщение между Арменией и Ираном, а также будет закрыт КПП Мегри»,- отметил премьер.
Он соообщил, что утром 24 февраля состоится заседание межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса, во время которого будут обсуждены дальнейшие шаги.
Комиссия действует с 31 января.
«В любом случае считаю необходимым подчеркнуть, что нет оснований для распространения панических настроений», - отметил Пашинян.
Согласно официальным данным, в Иране зарегистрировано 43 случая заражения новым коронавирусом, 8 из которых со смертельным исходом.
Самое значимое
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Соответствующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян
Посольство Армении предпринимает меры, чтобы по возможности решить проблемы, возникшие у граждан Армении
Тоноян отметил, что более 40% воинских частей перешли на новую систему питания военнослужащих
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии: Беседа завершилась безрезультатно Эрдоган в телефонной беседе с президентом РФ Путиным раскритиковал действия сирийских правительственных сил
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 190 раз ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1800 выстрелов
В Иране зафиксировали 10 новых случаев заражения: Еще один человек умер Зараженные в основном являются жителями Кума
В Китае от коронавируса умерли 2345 человек: Более 76,000 - заражены 20,659 человек излечились и выписаны из больниц