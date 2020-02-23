Армения на 2 недели закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Армения на 2 недели закроет границу с Ираном из-за коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, в соответствии со статьей 16 закона «О государственной границе», которая касается временного прекращения сообщения в связи с угрозой распространения вирусов, правительство Армении примет внеочередное решение о прекращении сообщения с Ираном на 2 недели.

«В частности будет прекращено авиасообщение между Арменией и Ираном, а также будет закрыт КПП Мегри»,- отметил премьер.

Он соообщил, что утром 24 февраля состоится заседание межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса, во время которого будут обсуждены дальнейшие шаги.

Комиссия действует с 31 января.

«В любом случае считаю необходимым подчеркнуть, что нет оснований для распространения панических настроений», - отметил Пашинян.

Согласно официальным данным, в Иране зарегистрировано 43 случая заражения новым коронавирусом, 8 из которых со смертельным исходом.