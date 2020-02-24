Жертвами коронавируса стали около 2500 человек

Жертвами коронавируса стали около 2500 человек
24 февраля 2020 - 10:48 AMT

PanARMENIAN.Net - По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР за последние сутки число жертв коронавируса составило 150 человек. По данным SCMP, всего от новой болезни в мире умерли 2468 человек.

По данным врачей КНР, 149 смертельных случаев было зарегистрировано в провинции Хубэй, один на острове Хайнане. Всего в стране за время эпидемии насчитали 49824 заболевших, пишет РБК.

За сутки на территории материкового Китая были зафиксированы 409 новых случаев заболевания, что меньше, чем в предыдущий день. 398 человек из этого числа заболели в провинции Хубэй, где и была изначально обнаружена вспышка коронавируса.

Также китайские медицинские власти сообщили, что за последние сутки 1846 человек были признаны здоровыми и выписаны. Общее количество выздоровевших превысило 24000.

По подсчетам SCMP, всего в мире заболели более 79 тыс человек. Помимо КНР наибольшее число инфицированных в Японии, Южной Корее и Италии.

Наибольшее число жертв болезни зафиксировано в Иране (8). Семь человек умерли в Южной Корее, четыре в Японии, три в Италии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

 Самое значимое
В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусомВ РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмониюНовый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Экс-премьер Грузии вышел из тюрьмы: Он обещает смену власти в стране
В Китае число новых заражений коронавирусом за сутки упало вчетверо
В Иране зафиксированы еще 3 случая заражения коронавирусом
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Тренер «Ромы» хочет оставить Мхитаряна в команде По словам Фонсеки, Мхитарян умеет принимать отличные решения на поле
Джалал Арутюнян назначен командующим Армией обороны НКР В 2019 году Арутюняну было присвоено звание генерал-майора
Мхитарян - о своем будущем в «Роме»: Мне тут нравится «Могу сказать, что мне нравится эта команда, город и болельщики», - заявил Мхитарян
Минобороны РА: Объявленная Азербайджаном «диверсия» - сказка для внутренней аудитории По словам Ованнисяна, азербайджанские СМИ распространяют дезинформацию