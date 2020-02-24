Жертвами коронавируса стали около 2500 человек
24 февраля 2020 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР за последние сутки число жертв коронавируса составило 150 человек. По данным SCMP, всего от новой болезни в мире умерли 2468 человек.
По данным врачей КНР, 149 смертельных случаев было зарегистрировано в провинции Хубэй, один на острове Хайнане. Всего в стране за время эпидемии насчитали 49824 заболевших, пишет РБК.
За сутки на территории материкового Китая были зафиксированы 409 новых случаев заболевания, что меньше, чем в предыдущий день. 398 человек из этого числа заболели в провинции Хубэй, где и была изначально обнаружена вспышка коронавируса.
Также китайские медицинские власти сообщили, что за последние сутки 1846 человек были признаны здоровыми и выписаны. Общее количество выздоровевших превысило 24000.
По подсчетам SCMP, всего в мире заболели более 79 тыс человек. Помимо КНР наибольшее число инфицированных в Японии, Южной Корее и Италии.
Наибольшее число жертв болезни зафиксировано в Иране (8). Семь человек умерли в Южной Корее, четыре в Японии, три в Италии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
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