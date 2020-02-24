Samsung приостановил производство «раскладушки» Galaxy Z Flip из-за коронавируса

Samsung приостановил производство «раскладушки» Galaxy Z Flip из-за коронавируса
24 февраля 2020 - 11:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung временно приостановила производство своей новой «раскладушки» Galaxy Z Flip из-за коронавируса.

Один из сотрудников на заводе в Южной Корее, на котором собираются Galaxy Fold и Z Flip, оказался заражен вирусом. Предприятие закроют на карантин, пишет Hi-Tech.

Все смартфоны со складными экранами Samsung собираются в городе Гуми (Южная Корея). У одного из сотрудников во время проверки обнаружили коронавирус, поэтому весь завод закроют на карантин 24 февраля — неизвестно, когда производство восстановится.

Как сотрудник завода заразился вирусом не сообщается. Из-за этого полностью останавливают производство, чтобы проверить всех его коллег, с которыми он мог контактировать.

Также неизвестно, как остановка производства скажется на продажах Galaxy Z Flip — это очень дорогая модель, которая производится маленькими тиражами. И вряд ли у магазинов и посредников есть большие запасы новой «раскладушки», так что уже скоро может начаться дефицит.

Galaxy Z Flip — это новый складной смартфон Samsung в стиле старых «раскладушек». У него есть длинный дисплей, который складывается пополам, и тогда смартфон превращается в компактное устройство. В плане характеристик это типичный флагман 2019 года, но стоит он намного дороже.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. В мире от коронавируса умерли около 2500 человек.

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