Samsung приостановил производство «раскладушки» Galaxy Z Flip из-за коронавируса
24 февраля 2020 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Samsung временно приостановила производство своей новой «раскладушки» Galaxy Z Flip из-за коронавируса.
Один из сотрудников на заводе в Южной Корее, на котором собираются Galaxy Fold и Z Flip, оказался заражен вирусом. Предприятие закроют на карантин, пишет Hi-Tech.
Все смартфоны со складными экранами Samsung собираются в городе Гуми (Южная Корея). У одного из сотрудников во время проверки обнаружили коронавирус, поэтому весь завод закроют на карантин 24 февраля — неизвестно, когда производство восстановится.
Как сотрудник завода заразился вирусом не сообщается. Из-за этого полностью останавливают производство, чтобы проверить всех его коллег, с которыми он мог контактировать.
Также неизвестно, как остановка производства скажется на продажах Galaxy Z Flip — это очень дорогая модель, которая производится маленькими тиражами. И вряд ли у магазинов и посредников есть большие запасы новой «раскладушки», так что уже скоро может начаться дефицит.
Galaxy Z Flip — это новый складной смартфон Samsung в стиле старых «раскладушек». У него есть длинный дисплей, который складывается пополам, и тогда смартфон превращается в компактное устройство. В плане характеристик это типичный флагман 2019 года, но стоит он намного дороже.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. В мире от коронавируса умерли около 2500 человек.
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