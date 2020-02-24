Армянский военнослужащий ранен в результате обстрела с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Азербайджана 23 февраля открыли огонь в направлении боевых позиций ВС Армении и населенных пунктов на территории Тавушской области РА, в результате чего ранение получил армянский военнослужащий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

«Ранение легкое, его жизни не угрожает опасность. После ответного огня армянских подразделений азербайджанцы прекратили стрелять», — написал Ованнисян.

По данным армянских СМИ, утром 24 февраля азербайджанские ВС продолжили обстрел. Стрельба велась в направлении села Коти Тавушской области Армении.