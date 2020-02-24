СМИ: В Иране число жертв коронавируса достигло 50
24 февраля 2020 - 14:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Число жертв коронавируса в иранском городе Кум (священном для шиитов городе, центре паломничества) достигло 50 человек, сообщает AP со ссылкой на полуофициальное иранское агентство ILNA..
При этом сообщается о 250 зараженных в карантине в Куме. Такие данные приводит депутат от Кума Ахмад Амирабади.
Между тем, представитель президиума парламента Ирана Асадулла Аббаси сообщил о 47 случаях заражения и 12 летальных исходах.
Он также сообщил, что поводов для беспокойства нет.
Ранее в Армении было принято решение о временном закрытии границы с Ираном. Так, решено на две недели прекратить сухопутное сообщение с Исламской Республикой Иран и ввести неполные ограничения в отношении авиационного сообщения. Грузоперевозки с ИРИ будут осуществляться без ограничений с применением режима особого контроля в отношении водителей. Никаких ограничений для возвращения на родину граждан Армении и Ирана применяться не будет.
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