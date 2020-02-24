МИД Армении о перестрелке на границе: Угрозы на нас не подействуют

PanARMENIAN.Net - На армянскую сторону невозможно подействовать методом угроз, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян комментируя спровоцированную Азербайджаном перестрелку и ранение армянского солдата.

23 февраля ВС Азербайджана обстреляли позиции ВС РА в Тавушской области, в результате чего ранение получил армянский военнослужащий. Ранение легкое, его жизни не угрожает опасность. После ответного огня с армянской стороны активность противника была подавлена.

Мнацаканян отметил, что рост эскалации не позволит достичь реального прогресса в переговорном процессе, пишет Aysor.am.

«В 2019 году мы имели важное достижение – снижение эскалации, у нас есть хороший пример, когда для этого используется прямая связь. Очень важно сохранить это и снижение рисков», - сказал глава МИД Армении.

Мнацаканян отметил, что нужно четко понять, какие развития произошли.

«Я понимаю, что есть раненый, что крайне беспокоит и неприемлемо, мы со своей стороны продолжим очень четко продвигать нашу повестку», - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что нельзя допускать каких-либо рисков эскалации, поскольку методы угроз и опасности угроз не подействуют - армянская и карабахская стороны отвергают их.