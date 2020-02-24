МИД Армении о перестрелке на границе: Угрозы на нас не подействуют
24 февраля 2020 - 14:39 AMT
PanARMENIAN.Net - На армянскую сторону невозможно подействовать методом угроз, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян комментируя спровоцированную Азербайджаном перестрелку и ранение армянского солдата.
23 февраля ВС Азербайджана обстреляли позиции ВС РА в Тавушской области, в результате чего ранение получил армянский военнослужащий. Ранение легкое, его жизни не угрожает опасность. После ответного огня с армянской стороны активность противника была подавлена.
Мнацаканян отметил, что рост эскалации не позволит достичь реального прогресса в переговорном процессе, пишет Aysor.am.
«В 2019 году мы имели важное достижение – снижение эскалации, у нас есть хороший пример, когда для этого используется прямая связь. Очень важно сохранить это и снижение рисков», - сказал глава МИД Армении.
Мнацаканян отметил, что нужно четко понять, какие развития произошли.
«Я понимаю, что есть раненый, что крайне беспокоит и неприемлемо, мы со своей стороны продолжим очень четко продвигать нашу повестку», - сказал он.
Глава МИД подчеркнул, что нельзя допускать каких-либо рисков эскалации, поскольку методы угроз и опасности угроз не подействуют - армянская и карабахская стороны отвергают их.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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