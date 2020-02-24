Минобороны РА: Объявленная Азербайджаном «диверсия» - сказка для внутренней аудитории

PanARMENIAN.Net - Объявленная Азербайджаном «диверсии» с армянской стороны - просто сказка для внутренней аудитории. Об этом пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице в Facebook, комментируя распространенные азербайджанскими СМИ сообщения о якобы проведенной армянскими войсками диверсии на границе.

Ранее азербайджанские СМи писали, что утром 24 февраля ВС Армении якобы организовали диверсию на границе, в результате чего погиб азербайджанский пограничник Ибрагим Алемшах оглу Велиев. Также отмечалось, что один армянский солдат был ранен, а другой якобы погиб.

«Заявления азербайджанской стороны о диверсии – просто сказка для внутренней аудитории. Это – полная дезинформация. Армянские ВС просто ответили на провокацию, и вы видите результаты. Более того, армянская сторона проявляет сдержанность», – отметил Ованнисян.

23 февраля ВС Азербайджана обстреляли позиции ВС РА в Тавушской области, в результате чего ранение получил армянский военнослужащий. Ранение легкое, его жизни не угрожает опасность. После ответного огня с армянской стороны активность противника была подавлена.