В китайском Ухане зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом

В китайском Ухане зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом
24 февраля 2020 - 18:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Медики Китая зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй). Такие данные приводятся в опубликованной 24 февраля сводке Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В документе не уточняется, чем могут быть обусловлены такие случаи, пишет ТАСС.

Между тем, как сообщила газета South China Morning Post, с 22 февраля власти Уханя ввели обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех выздоровевших пациентов после того, как в анализах некоторых из них снова была обнаружена инфекция.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 30 странах. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2600, выздоровели около 25 тыс человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.

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