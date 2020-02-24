Мхитарян - о своем будущем в «Роме»: Мне тут нравится

PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении и полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о своем будущем в клубе, пишет Corriere dello Sport.

«Теперь нужно думать только о ближайших трех месяцах. Пока рано говорить о моем будущем», - заметил футболист.

Он отметил, что ему нравится играть в составе итальянского клуба.

«Могу сказать, что мне нравится эта команда, город и болельщики», - заявил Мхитарян.

Ранее Мхитарян стал автором гола и голевой передачи в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии против «Лечче». Игра закончилась с разгромным счетом 4:0.

Трансфер Мхитаряна принадлежит лондонскому «Арсеналу», в итальянском клубе футболист играет на правах аренды.