Мхитарян - о своем будущем в «Роме»: Мне тут нравится
24 февраля 2020 - 17:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении и полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о своем будущем в клубе, пишет Corriere dello Sport.
«Теперь нужно думать только о ближайших трех месяцах. Пока рано говорить о моем будущем», - заметил футболист.
Он отметил, что ему нравится играть в составе итальянского клуба.
«Могу сказать, что мне нравится эта команда, город и болельщики», - заявил Мхитарян.
Ранее Мхитарян стал автором гола и голевой передачи в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии против «Лечче». Игра закончилась с разгромным счетом 4:0.
Трансфер Мхитаряна принадлежит лондонскому «Арсеналу», в итальянском клубе футболист играет на правах аренды.
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«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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