Джалал Арутюнян назначен командующим Армией обороны НКР
24 февраля 2020 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Карен Абрамян освобожден от должности министра обороны - командующего Армией обороны Республики Арцах. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
Другим указом президента генерал-майор Джалал Арутюнян назначен министром обороны – командующим Армией обороны, будучи освобожденным от должности первого заместителя командующего Армией обороны Республики Арцах – начальника штаба.
Ранее Арутюнян занимал должность командующего войсковым объединением, дислоцированным в южном направлении Арцаха. 8 июля 2019 года ему было присвоено воинское звание генерал-майора.
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