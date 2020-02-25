Как китайцы тренируются отлавливать больных коронавирусом
25 февраля 2020 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Китая тренируется для ареста зараженных коронавирусом и не желающих сотрудничать с властями граждан.
Для отлова таких граждан полиция использует сеть, которую набрасывает на головы провинившихся, пишет Sky News.
На опубликованных кадрах видно, как вооруженные полицейские вытаскивают из машины предполагаемого зараженного, который отказывается подчиниться. После этого на него набрасывают рыболовную сеть, а затем арестовывают.
Некоторые из полицейских на кадрах из специального подразделения SWAT, на других видна специальная защитная одежда. После проведения спецоперации участок очищается дезинфицирующими средствами.
По последним данным, число жертв коронавируса в Китае превысило 2600. Более 77,000 человек инфицированы, более 27,000 удалось вылечиться.
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