Тренер «Ромы» хочет оставить Мхитаряна в команде

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил о намерении сохранить в команде полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна и защитника Криса Смоллинга.

«Мхитарян по ходу сезона получал травмы, но сейчас он возвращается и доказывает свое мастерство. Он умеет принимать отличные решения на поле. Думаю, что он должен остаться с нами», - заявил Фонсека, пишет Sky Sports.

Ранее Мхитарян стал автором гола и голевой передачи в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии против «Лечче». Игра закончилась с разгромным счетом 4:0.

Трансфер Мхитаряна принадлежит лондонскому «Арсеналу», в итальянском клубе футболист играет на правах аренды.