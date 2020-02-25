Легендарный математик НАСА Кэтрин Джонсон скончалась на 102-м году жизни

PanARMENIAN.Net - Легендарный математик НАСА Кэтрин Джонсон скончалась в возрасте 101 года. Она вошла в историю космонавтики своими расчетами траекторий различных космических экспедиций, включая полеты к Луне.

НАСА объявила о ее кончине на своей странице в Twitter, заявив, что эта женщина навсегда прославилась своим непревзойденным умом и тем, что бросала вызов любым расовым и социальным барьерам, пишет BBC.

Афроамериканка Кэтрин Джонсон работала в НАСА с конца 1950-х годов. Она вручную рассчитывала параметры ракетных траекторий для многих астронавтов, включая Джона Гленна, который стал первым американцем, совершившим орбитальный полет в 1962 году. Она была знаменита тем, что наряду с другими женщинами, работавшими в вычислительном отделе НАСА, была способна быстро проверять правильность вычислений первых поколений компьютеров.

В 1970 году, во время неудачного полета к Луне корабля «Аполлона-13», Кэтрин Джонсон сумела быстро рассчитать параметры новой траектории возвращения корабля к Земле, используя при этом не компьютеры, а собственные астрономические таблицы. Считается, что именно это спасло астронавтов от верной гибели.