Легендарный математик НАСА Кэтрин Джонсон скончалась на 102-м году жизни
25 февраля 2020 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Легендарный математик НАСА Кэтрин Джонсон скончалась в возрасте 101 года. Она вошла в историю космонавтики своими расчетами траекторий различных космических экспедиций, включая полеты к Луне.
НАСА объявила о ее кончине на своей странице в Twitter, заявив, что эта женщина навсегда прославилась своим непревзойденным умом и тем, что бросала вызов любым расовым и социальным барьерам, пишет BBC.
Афроамериканка Кэтрин Джонсон работала в НАСА с конца 1950-х годов. Она вручную рассчитывала параметры ракетных траекторий для многих астронавтов, включая Джона Гленна, который стал первым американцем, совершившим орбитальный полет в 1962 году. Она была знаменита тем, что наряду с другими женщинами, работавшими в вычислительном отделе НАСА, была способна быстро проверять правильность вычислений первых поколений компьютеров.
В 1970 году, во время неудачного полета к Луне корабля «Аполлона-13», Кэтрин Джонсон сумела быстро рассчитать параметры новой траектории возвращения корабля к Земле, используя при этом не компьютеры, а собственные астрономические таблицы. Считается, что именно это спасло астронавтов от верной гибели.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Главы МИД Армении и РФ обсудили в Женеве карабахское урегулирование Встреча глав МИД состоялась в Женеве «на полях» заседания Совета по правам человека ООН
Ректор университета медицинских наук иранского Кума заразился коронавирусом Он опубликовал видео, в котором сообщил, что справляется с болезнью
Америабанк получил 2 награды IFC за вклад в развитие торгового финансирования Америабанк удостаивается награды «Лучший банк-эмитент Кавказа и Центральной Азии» уже во второй раз
Двух граждан Китая сняли с поезда Тбилиси-Батуми из-за подозрений на коронавирус Граждане Китая были перевезены в больницу