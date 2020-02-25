Власти Китая из-за коронавируса решили отучить население поедать диких животных
25 февраля 2020 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Комитет Всекитайского собрания народных представителей запретил торговлю дикими животными в стране. Об этом сообщает Центральное китайское телевидение. Отмечается, что решение ведомства вступает в силу со дня его принятия.
Власти Китая намерены искоренить у китайских граждан привычку употреблять мясо диких животных в пищу. Такие меры связаны с попытками пресечения распространения заболеваний, которые передаются через мясо, пишет Life.ru.
По версии ученых, именно так и началась эпидемия коронавируса COVID-2019. Предполагается, что его первым носителем была летучая мышь.
Случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах. По последним данным, в Китае от погибли более 2.6 тыс человек, выздоровели — около 25 тыс человек, заразились более 77 тыс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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