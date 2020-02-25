Двух граждан Китая сняли с поезда Тбилиси-Батуми из-за подозрений на коронавирус

Двух граждан Китая сняли с поезда Тбилиси-Батуми из-за подозрений на коронавирус
25 февраля 2020 - 12:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Рейс пассажирского поезда Тбилиси-Батуми был задержан с места отправления 24 февраля на некоторое время. Причиной задержки стала эвакуация из салона скоростного поезда двух граждан Китая с признаками кашля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя грузинской железнодорожной компании Дачи Цагурия.

«Пассажиры поезда заметили у двух граждан признаки заболевания, кашель. В этой связи пассажиры обратились к нашим представителям, а те вызвали бригаду скорой помощи. Граждане Китая были перевезены в больницу», - сказал Цагурия.

Как сообщили журналистам пассажиры рейса, у китайцев был сильный кашель и в этой связи, опасаясь распространения коронавируса, они потребовали их изоляции.

В Тбилисской больнице имени Бочоришвили, врачи заявили журналистам, что у доставленных к ним двух граждан Китая нет признаков коронавируса, но они будут проверены лабораторно.

Ранее из Кутаисского международного аэропорта в местную инфекционную больницу с повышенной температурой была доставлена гражданка Грузии, прибывшая из Италии. Она также пройдет тест на коронавирус в лаборатории Лугара в Тбилиси.

Случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах. По последним данным, в Китае от погибли более 2.6 тыс человек, выздоровели — около 25 тыс человек, заразились более 77 тыс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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