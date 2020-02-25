Двух граждан Китая сняли с поезда Тбилиси-Батуми из-за подозрений на коронавирус
25 февраля 2020 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Рейс пассажирского поезда Тбилиси-Батуми был задержан с места отправления 24 февраля на некоторое время. Причиной задержки стала эвакуация из салона скоростного поезда двух граждан Китая с признаками кашля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя грузинской железнодорожной компании Дачи Цагурия.
«Пассажиры поезда заметили у двух граждан признаки заболевания, кашель. В этой связи пассажиры обратились к нашим представителям, а те вызвали бригаду скорой помощи. Граждане Китая были перевезены в больницу», - сказал Цагурия.
Как сообщили журналистам пассажиры рейса, у китайцев был сильный кашель и в этой связи, опасаясь распространения коронавируса, они потребовали их изоляции.
В Тбилисской больнице имени Бочоришвили, врачи заявили журналистам, что у доставленных к ним двух граждан Китая нет признаков коронавируса, но они будут проверены лабораторно.
Ранее из Кутаисского международного аэропорта в местную инфекционную больницу с повышенной температурой была доставлена гражданка Грузии, прибывшая из Италии. Она также пройдет тест на коронавирус в лаборатории Лугара в Тбилиси.
Случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах. По последним данным, в Китае от погибли более 2.6 тыс человек, выздоровели — около 25 тыс человек, заразились более 77 тыс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Главы МИД Армении и РФ обсудили в Женеве карабахское урегулирование Встреча глав МИД состоялась в Женеве «на полях» заседания Совета по правам человека ООН
Ректор университета медицинских наук иранского Кума заразился коронавирусом Он опубликовал видео, в котором сообщил, что справляется с болезнью
Америабанк получил 2 награды IFC за вклад в развитие торгового финансирования Америабанк удостаивается награды «Лучший банк-эмитент Кавказа и Центральной Азии» уже во второй раз
Власти Китая из-за коронавируса решили отучить население поедать диких животных Такие меры связаны с попытками пресечения распространения заболеваний, которые передаются через мясо