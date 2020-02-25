Америабанк получил 2 награды IFC за вклад в развитие торгового финансирования

PanARMENIAN.Net - Крупнейший банк Армении Америабанк удостоился 2 наград члена группы Всемирного банка Международной финансовой корпорации (IFC) в сфере торгового финансирования: «Лучший-банк партнер 2019 в сфере финансирования оборудования в Европе и Центральной Азии» и «Лучший банк-эмитент 2019 Кавказа и Центральной Азии». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Америабанк удостаивается награды «Лучший банк-эмитент Кавказа и Центральной Азии» уже во второй раз.

Награды свидетельствуют об успешной деятельности Америабанка в сфере торгового финансирования. В рамках Глобальной программы по финансированию торговли IFC Америабанк привлекает краткосрочное и долгосрочное финансирование с использованием аккредитивов, гарантированных IFC. Средства направляются на финансирование приобретения современного энергосберегающего оборудования в сферах сельского хозяйства и дорожного строительства.

Награды Америабанку вручила визе-президент IFC по Европе, Центральной Азии, Латинской Америке и Карибскому региону Джорджина Бейкер в Ереване.

«IFC придает большое значение торговому финансированию как сектору, имеющему значительный вклад в экономической активности и росте. В рамках сотрудничества с IFC наш давний партнер в Армении Америабанк успешно финансирует приобретение современного энергосберегающего оборудования в сферах сельского хозяйства и дорожного строительства, способствуя экономическому росту и созданию рабочих мест в стране. Обе награды являются доказательством заслуженного вклада Америабанка в развитие торгового финансирования в Армении», - отметила Бейкер.

Награда «Лучший-банк партнер в сфере финансирования оборудования в Европе и Центральной Азии» присуждается впервые. Она была учреждена для признания заслуг наиболее активных партнеров в рамках среднесрочного сектора Глобальной программы финансирования торговли. Данный сектор содействует проектам по приобретению энергосберегающего оборудования для предотвращения изменения климата, путем гарантирования обязательств сроком до 5 лет.

«Мы высоко ценим награды IFC. Для нас большая честь быть первым получателем награды «Лучший-банк партнер в сфере финансирования оборудования в Европе и Центральной Азии. Мы сотрудничаем с IFC в сфере торгового финансирования с 2009 года и за это время внесли существенный вклад в рост торгового финансирования в Армении. Я уверен, что наши совместные усилия будут и дальше способствовать развитию банковского сектора Армении и экономическому росту страны», - отметил председатель Совета директоров Америабанка Андрей Мкртчян.

ЗАО «Америабанк» — один из наиболее динамично развивающихся цифровых банков Армении, являющийся одним из самых стабильных и крупных финансовых учреждений страны. Будучи первым инвестиционным банком Армении, и универсальным банком, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг в комплексном пакете. По итогам 2019 года Америабанк – лидер финансового сектора Армении по всем основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал).

Глобальная программа финансирования торговли IFC учреждена в 2005 году. Цель программы – снижение риска торговых операций путем гарантирования платежных обязательств 285 финансовых организаций-участников программы. Общая стоимость программы – 5 млрд долларов США. В 2014 году была учреждена среднесрочная программа – Глобальная программа по финансированию приобретения оборудования общей стоимостью 500 млн долларов США. В рамках данной программы предоставляются гарантии сроком до 5 лет избранным партнерам в сфере финансирования приобретения и импорта энергосберегающего оборудования с целью предотвращения изменения климата.